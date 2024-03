Da Diamanti grezzi a Spaceman | il grande ritorno di Adam Sandler

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 2 marzo 2024) Emblema di una certa commedia di inizio millennio,è stato spesso considerato un attore di serie B, ma ora sta finalmente dimostrando di essere untalento (anche grazie a Netflix). Un vero e proprio record: ventisei nomination, nove vittorie. Totale, trentacinque candidature. No, non parliamo di Oscar, bensì dei Razzie Award, quei premi - oggi potrebbero aver perso il loro orizzonte - che vengono dati alla vigilia degli Academy, a quei film e quegli attori reputati "i peggiori". Fa strano, oggi, pensare al record di, alla luce di una vera e propria rinascita che, però, non ha tradito il suo lato giocoso, e il suo approccio ai personaggi. Newyorkese, tifoso dei Knicks e dei Jets, autore e volto del Saturday Night Live, per una comicità Anni Novanta che …