Cura di bellezza per le strade Addio gimkane tra le buche

(Di sabato 2 marzo 2024) Dopo tante segnalazioni dei cittadini e dopo diversi rinvi dovuti al maltempo ieri Saronno si è concessa un maquillage aed asfalti. Gli operai hanno iniziato prima del traffico nell’ora di punta in via Parma, poi via De Sanctis e infine l’attesissima via Roma. Ieri ha lavorato la squadra di operai comunali con il cassone termico. Si tratta di un dispositivo che consente di avere a disposizione asfalto caldo che viene steso e rullato ed è subito operativo. Il cassone consente di avere l’asfalto a 156 gradi e questo permette di stenderlo facilmente in modo da coprire perfettamente le. Per piccoli rattoppi non è nemmeno necessario chiudere la strada. Finchè non viene rullato resta malleabile e il passaggio di auto o anche mezzi pesanti viene "cancellato" agevolmente. Quindi non crea danni, problemi o rallentamenti. L’alta temperatura e ...