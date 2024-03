Cufom Liguria | “Non solo Ufo a Savona e Loano Avvistamenti anche a Genova e in altre città”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 2 marzo 2024) Dopo le recentissime segnalazioni di ufo in, ilpubblica alcuni, tre dei quali avvenuti a, i quali sono molto importanti, tanto che se ne parlerà ai prossimi convegni di domenica 7 aprile a Rho e sabato 20 aprile a Falconara Marittima. Gli ufologi che stanno indagando sulle segnalazioni e per loro il presidente Nazionale Angelo Carannante, prendono decisamente le distanze da alcune notizie riportati dai media, su presunti velivoli extraterrestri che sarebbero presenti nei cieli liguri, maitaliani. Ufo, significa semplicemente oggetto volante non identificato, ma non velivolo alieno, in quanto non abbiamo alcuna prova certa che si tratti di navicelle extraterrestri. Nell’atmosfera terrestre edoltre, volano ...