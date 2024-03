(Di sabato 2 marzo 2024) Secondo le autorità gli adeguamenti sono necessari a causa dell’aumento globale dei prezzi dei carburanti e delle difficoltà per ottenerli

Cuba in ginocchio: in corso il maggior esodo dalla rivoluzione castrista. Prezzo benzina +400%: Secondo le autorità gli adeguamenti sono necessari a causa dell’aumento globale dei prezzi dei carburanti e delle difficoltà per ottenerli ...ilsole24ore

NBA - Miami Heat, risonanza magnetica al ginocchio per Tyler Herro: Il tiratore dei Miami Heat Tyler Herro si sottoporrà a una risonanza magnetica dopo aver subito un'iperestensione del ginocchio sinistro contro i Pelicans. È anche ...pianetabasket

LBA - Pesaro, Wright-Foreman atteso mercoledì: esordio con Brescia: Justin Wright-Foreman ha chiuso l'esperienza in Nazionale ed è pronto adesso per arrivare a Pesaro. Secondo il Corriere Adriatico, il giocatore statunitense è atteso ...pianetabasket