CU 2024 | le novità di quest’anno | quando arriva e a chi interessa

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 2 marzo 2024) Presto arriverà il Cuma chi lo riceverà, entro quale data e a cosa servirà il documento? Rispondiamo ai quesiti scoprendo le. La Certificazione Unica è un documento essenziale che raccoglie tutti i redditi percepiti dal lavoratore durante l’anno appena passato ed è completo di deduzioni, detrazioni e ritenute subite. Tutti pronti per ricevere il modello Cu- (Cityrumors.it)All’inizio del nuovo anno i lavoratori attendono il modello Certificato Unico Dipendente con tutti i redditi dell’anno precedente. Un documento fondamentale per poter procedere da maggio in poi con la Dichiarazione dei Redditi. C’è una data che i sostituti d’imposta devono rispettare per l’invio della CU, il 16 marzo. Cadendo neldi sabato, però, durante l’anno in corso la scadenza slitta al 18 marzo in automatico. Tutti i ...