Crozza Salvini non ne imbrocca una e si riempie di “medaglie” | “Ho portato la Lega al 3% in Sardegna dopo averla governata male per 5 anni”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Nella nuova puntata di Fratelli di, in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+, Maurizioveste i pdel vicepremier Matteoche in questo periodo non sembrarne una, tra il 3% delle elezioni in, la sfiducia dei leghisti e Vannacci indagato. Eppure continua a gonfiare il suo ego: “Mi sono dimenticato di essere solo un enorme, barbuto, inutile, pallone gonfiato”“Streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.