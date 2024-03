Cristina Buccino in ospedale | fan preoccupatissimi | come sta

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 2 marzo 2024) Personaggi TV. C aspettavamo di vederla sulle passerelle di Parigi, che dopo Milano, ospita la settimana della moda., invece ha sorpreso tutti pubblicando su Instagram una foto da un letto di, spiegando il motivo per il quale è stata operata. Ecco cosa è successo esta ora. Leggi anche: La vip italiana paparazzata senza trucco è irriconoscibile Leggi anche: Splendide notizie per Elisa Isoardi: le indiscrezioni sul nuovo programma su Rai1in, 38enne di Castrovillari, diventata celebre nel biennio 2009-2011 nei panni della professoressa sexy de L’Eredità e poi diventata modella e influencer di grandissimo successo, nell’ultimo mese ha affrontato ...