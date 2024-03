Cremona | tumore al cervello operato con la chirurgia transulcale mininvasiva | ecco perché è rivoluzionaria

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 2 marzo 2024) Una donna di 60 anni con unalè stata operata mediando la, una tecnica innovativa in grado di rimuovere masse tumorali cerebrali profonde – normalmente difficili o impossibili da raggiungere – sfruttando i “sentieri” del. L’intervento è stato eseguito all’ospedale didall’équipe di neurodiretta da Antonio Fioravanti con l’assistenza dei colleghi di neuroradiologia, neuroanestesia e neurofisiopatologia. Laè stata sviluppata negli Stati Uniti ed è usata in pochissimi centri italiani. La prima paziente operata in questo modo asi chiama Gisella e la sua storia di cura è iniziata dieci anni fa con un...