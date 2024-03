(Di sabato 2 marzo 2024) Un uomo è statodalla polizia diper aver perseguitato per mesi la sua exe aver inviatodi lei a molti conoscenti e amici. È accusato dei reati die diffusione di materiale sessualmente esplicito. L’uomo è un cittadino straniero che per alcuni anni ha intrattenuto una relazione con una giovane cremonese. Lei aveva interrotto la relazione qualche mese fa e da quel momento lui aveva iniziato a mandarle centinaia di messaggi, telefonarle e pedinarla. Qualche volta si è presentato sotto casa sua con atteggiamento minaccioso. La ragazza lo aveva bloccato su ogni social media e su ogni numero di telefono, ma lui continuava a creare nuovi profili e attivare nuovi numeri telefonici ed era arrivato al punto dire la ...

Cremona, pubblica foto intime dell’ex compagna e minaccia la sua famiglia: arrestato per stalking: La vittime è una giovane cremonese che per mesi ha vissuto un incubo quotidiano. L’uomo, un cittadino straniero, è in custodia cautelare in carcere ...ilgiorno

LBA - Brindisi, Vicenzutto: "Pensiamo partita dopo partita, iniziamo con Cremona": Happy Casa Brindisi alla ripresa del campionato sfiderà la Vanoli Cremona, nel match in programma al PalaPentassuglia domenica 3 marzo alle ore 17:30. Queste le parole dell’assistant coach Andrea ...pianetabasket

La pioggia 'chiude' alcune zone del cimitero: Cremona - «Si avvisa che gli androni a celle sono chiusi ... ulteriori zone sono state perimetrate e chiuse al pubblico: gli androni a celle sesto, settimo, ottavo e nono, particolarmente esposti alla ...laprovinciacr