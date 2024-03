Covid 19 | il generale Margini ricorda la zona rossa a Codogno e la gratitudine dei cittadini

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 2 marzo 2024) La vita era ancora come la conoscevamo quando, la sera del 21 febbraio 2020, il Comandante provinciale di Lodi Massimo, pronto a partire per pochi giorni di ferie, fu raggiunto dalla chiamata del Prefetto di Bergamo. Quasi da un mese avevamo la preoccupazione strisciante di quel “nuovo virus” da tanti localizzato solo in Cina ma che, forse, stava facendo registrare qualche malattia respiratoria anche qui da noi. Da quella sera però, il Paziente 0 aveva finalmente un nome e una città di provenienza:. Il19 per la prima volta stava colpendo in maniera tangibile il territorio italiano, mettendo i nostri medici e le autorità sanitarie e del governo in forte difficoltà organizzativa per via della situazione senza precedenti. Era dunque necessario che gli immunologi dell’Ospedale Sacco di Milano partissero per ...