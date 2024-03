Costa torrese-stabiese | allarme per le amministrative

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 2 marzo 2024) Omicidi, attacchi incendiari, infiltrazioni nelle istituzioni con il commissariamento delle amministrazione comunali. In queste condizioni l’areasi avvia alle elezioni e la situazione continua ad essere molto grave. Lo ha detto, infatti, il procuratore della Repubblica di Torre Annunziata Nunzio Fragliasso durante la riunione del Comitato per l’ordine e per la sicurezza pubblica convocato dal prefetto di Napoli Michele Di Bari: “gli episodi criminali evidenziano il grado di pervasività della criminalità, da contrastare anche con sistemi di controllo ‘intelligente’, in funzione deterrente e per supportare l’attività investigativa delle forze dell’ordine”. Per il procuratore aggiunto del Tribunale di Napoli e della Direzione distrettuale antimafia Rosa Volpe si è detto concorde sul punto rilevando “altresì che gli episodi criminali ...