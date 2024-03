Cosa vedere questo weekend? “Dune – Parte due” e “La sala professori” al cinema | “Navalny” in sala o in streaming

Leggi tutta la notizia su amica

(Di sabato 2 marzo 2024) La fantascienza visionaria, potente e “biblica” di Denis Villeneuve. Una storia di pregiudizi, razzismo e ingiustizie in una scuola media tedesca. E infine l’ultima testimonianza di un grande oppositore politico al regime putiniano, da poco ritrovato morto in un gulag russo… Sono per noi i tre titoli da non perdere, ovvero il kolossaldue con Timothée Chalamet e Zendaya, Ladi Ilker Çatak e il documentariodi Daniel Roher (ine insu IWonderFull Prime Video Channel). Buone visioni! ...