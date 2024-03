Corteo Roma | foto Netanyahu-Meloni con mani insanguinate

AGI - "governo Meloni complice del Genocidio" è lo striscione che apre il Corteo pro-Palestina in corso a Roma . Accanto allo striscione le foto del premier ... (agi)

A Roma si è svolto un corteo pacifista, ma non proprio pacifico, a sostegno dei palestinesi, ma l’insulto non è mancato, le minacce nemmeno: per fortuna un ... (secoloditalia)