Corteo pro-Palestina a Pisa e contro bombe e manganelli | Fermiamo la repressione del governo Meloni - VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di sabato 2 marzo 2024) Al via oggi ilpro-e "" con chiaro riferimento ai fatti del 23 febbraio quando la polizia manganellò studenti pacifici che protestavano per Gaza. In migliaia per le strade e in piazza sotto la pioggia, con alcuni mega striscioni che recitano "in