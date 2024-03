Corteo a Firenze | la studentessa colpita in faccia torna in piazza | “Non ci siamo fatti intimidire”

(Di sabato 2 marzo 2024), 2 marzo 2024 – Alla manifestazione di oggi davanti al consolato Usa ac’è anche Maria, lache era stataal volto nella carica di polizia dello scorso 23 febbraio: "Ho ancora la frattura al naso – racconta – ma sto migliorando”. “L’altra volta c’è stato unpacifico. Io ero presente come solidale, ilera formato da studentesse, studenti ma anche lavoratrici e lavoratori. Era assolutamente pacifico, si era diretto verso il consolato”. “Quel– prosegue la ragazza – mandava un messaggio molto chiaro: 'Stop al genocidio in Palestina’. Questo non lo rendeva unviolento. Anche oggi lanciamo lo stesso messaggio” E racconta: “Quando è arrivato nei pressi del consolato sono partite delle cariche ...

