Corteo a Bologna . Bruciate foto della premier. L'ira del centrodestra

(Di sabato 2 marzo 2024) Pomeriggio di forte tensione a. Undi 300 studenti e studentesse è sfilato per le strade del centro ezona universitaria con le bandiere palestinesi, bruciandografie di Giorgia Meloni, Matteo Salvini ed Enrico Letta insieme alisraeliano Benjamin Netanyahu, considerato responsabile del "genocidio" in Palestina. Preso di mira anche il palazzoPrefettura, con un fitto lancio di uova ripiene di vernice rossa: uno ha centrato in pieno volto il dirigenteDigos, Antonio Marotta. Dopo il fantoccio con le sembianzeMeloni appeso a testa in giù sotto le Due Torri durante una protesta dei collettivi studenteschi di novembre 2022,torna a essere l’epicentro ...