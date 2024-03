Cortei pro Palestina | da Milano a Roma ancora in migliaia nelle piazze

(Di sabato 2 marzo 2024) Nuova giornata di manifestazioni proin varie città italiane. Dadi cittadini sono scesi in strada con bandiere e cartelloni per chiedere il cessate il fuoco da parte di Israele contro la Striscia di Gaza. Tornano in piazza anche gli studenti di Pisa “per ribadire che quella scorsa manifestazione è stata repressiva”, hanno detto gli organizzatori. Stimate cinquemila persone nel capoluogo lombardo e tremila nella città toscana.

«Penso che per giudicare correttamente quanto accaduto sia utile raccontare qualche numero. Dal 7 ottobre scorso, data dell’attacco di Hamas contro Israele ... (open.online)

La premier: «Penso che sia molto Pericoloso togliere il sostegno delle istituzioni a chi ogni giorno rischia la sua incolumità per garantire la nostra» (corriere)

Roma, 29 feb. (Adnkronos) - “Avremmo voluto trovare nell'informativa di Piantedosi due affermazioni nette: no ai processi sommari nei confronti delle forze ... (liberoquotidiano)

Roma, 29 feb. (Adnkronos) – ?Avremmo voluto trovare nell?informativa di Piantedosi due affermazioni nette: no ai processi sommari nei confronti delle forze ... (calcioweb.eu)

Altro corteo pro Palestina in centro a Milano: Di nuovo in piazza. Anche oggi, sabato 2 marzo, la comunità palestinese torna a manifestare a Milano. Appuntamento alle 15 a San Babila, con il corteo che arriva poi in stazione Centrale passando da ...milanotoday

Partito il corteo a Pisa: migliaia di manifestanti in piazza pro Palestina e "contro bombe e manganelli": A Pisa è partita la manifestazione pro Palestina e contro le cariche della polizia di venerdì 23 febbraio, organizzata dai collettivi studenteschi e alla quale stanno prendendo parte migliaia di perso ...msn

Pisa, un migliaio di manifestanti in piazza "contro bombe e manganelli": Un migliaio di persone sono scese in piazza a Pisa per ribadire la loro solidarietà alla Palestina e protestare contro la repressione della polizia, dopo le cariche degli agenti agli studenti del 23 f ...msn