Cortei pro Palestina | da Milano a Roma ancora in migliaia nelle piazze

(Di sabato 2 marzo 2024) Nuova giornata di manifestazioni proin varie città italiane. Dadi cittadini sono scesi in strada con bandiere e cartelloni per chiedere il cessate il fuoco da parte di Israele contro la Striscia di Gaza. Sono tornati in piazza anche gli studenti di Pisa “per ribadire che quella scorsa manifestazione è stata repressiva”, hanno detto gli organizzatori. Millecinquecento persone nel capoluogo lombardo e nella Capitale mentre sono state oltre cinquemila nella città toscana.anche a Torino, Firenze, Empoli e altre città italiane.