Cortei | Meloni | ‘nessuna distanza con Mattarella su ordine pubblico'

(Di sabato 2 marzo 2024) Toronto, 2 mar (Adnkronos) - "Insisto, non c'è nessunacon il presidente della Repubblica su questo tema. Poi bisogna valutare se c'è qualcosa di più da fare, ma qualcosa è andato storto in alcuni casi e bisogna vedere le responsabilità". Lo ha detto Giorgia, a Toronto, parlando della questione della gestione dell'per idegli studenti di Pisa.

(Adnkronos) – "Nessuno vuole fare processi sommari alle forze dell'ordine ma non sono ammissibili nemmeno manganellate sommarie. Io credo che le parole del ... (periodicodaily)

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Nessuno vuole fare processi sommari alle forze dell’ordine ma non sono ammissibili nemmeno manganellate sommarie. Io credo che le ... (calcioweb.eu)

Pubblicato il 1 Marzo, 2024 (Adnkronos) – "Nessuno vuole fare processi sommari alle forze dell'ordine ma non sono ammissibili nemmeno manganellate sommarie. ... (dayitalianews)

"Nessuno vuole fare processi sommari alle forze dell'ordine ma non sono ammissibili nemmeno manganellate sommarie". Poi sulle Regionali: "In Abruzzo tutti con ... (sbircialanotizia)

Roma, 1 mar. (askanews) – “Lo scambio Meloni - Mattarella ? Non voglio interpretare se le parole della premier erano dirette o meno al presidente della ... (ildenaro)

Da Roma a Milano, gli studenti tornano in piazza contro i manganelli: Anche a Pisa, a una settimana dalle cariche, in migliaia hanno manifestato per chiedere il cessate il fuoco a Gaza ...unionesarda

Meloni a Trudeau, lavoriamo a pochi risultati ma concreti: è meglio avere pochi risultati ma concreti che cambino le cose". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle prime battute del bilaterale con il primo ministro canadese Justin Trudeau, a Toronto.ansa

Corteo a Roma: in 1500 per la Palestina. Foto di Meloni e Netanyahu sporche di sangue: Il corteo si è mosso da piazza Vittorio verso piazzale Tiburtino ... stretta di mano tra il presidente Israeliano Benjamin Netanyahu e la premier Giorgia Meloni con impronte di mani insanguinate ...radiocolonna