Corsa per la serie A | la Cremonese a Modena per i tre punti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Cremona – Seconda trasferta consecutiva per la, che domani renderà visita alcon il proposito di confermare il netto successo colto all’andata con i canarini e dare ulteriore slancio alla sua rinallaA, possibilmente attraverso la promozione diretta. I gialloblù, dal canto loro, sono alla ricerca di un risultato positivo necessario per consolidare la loro posizione in zona play off e, quindi, non sono certo disposti a lasciare via libera alla squadra di Stroppa che dovrà mettere in campo tutte le risorse a disposizione e, soprattutto, ripetere la prova ricca di temperamento e compattezza messa in bella mostra al “Ferraris” nel match vinto con la Sampdoria. In questo senso un aiuto significativo potrà giungere ai grigiorossi da Castagnetti, che tornerà a disposizione dopo avere scontato ...