CorrSport – Mondiale per Club 2025 | ADL valuta il ricorso anti-Juve | le due tesi

(Di sabato 2 marzo 2024)per, ADL stando con gli avvocati ilcontro labasato su due. CALCIO NAPOLI – In vista della partecipazione alper, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis stando con il suo pool di legali la possibilità di presentarecontro lantus. Come riporta il Corriere dello Sport, ADL sta esaminando due diversesu cui basare l’azione legale. La prima riguarda la mancata penalizzazione nel ranking UEFA nonostante la penalità in campionato. La seconda verte sull’ultima qualificazione Champions ottenuta dallaprima della ...

Meluso: “Calzona conosce le corde da toccare. Kvara Ci ha confidato una cosa”: Dopo Mario Rui, anche il direttore sportivo del Napoli Mauro Meluso ha rilasciato delle dichiarazioni prima di Cagliari-Napoli ai microfoni di DAZN. In particolare, il ds si è concentrato sulle possib ...mondonapoli

TuttoSport – Il Napoli non vince in trasferta da dal 25 novembre: al Gewiss Stadium finì 1-2: Il Napoli in trasferta non vince dal 25 novembre. Come riportato dall’edizione odierna di TuttoSport, al nuovo staff di mister Calzona servirà un cambio di marcia per sbloccare anche il rendimento ...mondonapoli

Ranking Mondiale per Club 2025: Le regole e la situazione del Napoli: Il ranking UEFA per i club viene calcolato sommando i punti ottenuti nelle competizioni europee, ma per il Mondiale per Club contano solo quelli della Champions League. I punti vengono assegnati per ...napolipiu