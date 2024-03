Corriere dello Sport – c’è solo un problema E il Liverpool aspetta… 

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 2 marzo 2024) 2024-03-02 15:19:00 Arrivano conferme dal CdS: Il miglior allenatore possibile per il Barça? Roberto De Zerbi! Parola di Pep Guardiola. Almeno è quanto è stato assicurato nel corso del popolare programma «Tot Costa», trasmesso da Catalunya Radio. Il nome del tecnico bresciano sarebbe venuto fuori in una delle ultime conversazioni tra Joan Laporta e il tecnico del City. La relazione tra il presidente e Guardiola – insieme conquistarono l’irripetibile sextete del 2009 – è rimasta ottima e i due si sentono spesso. In particolare, il numero uno blaugrana, con una certa frequenza, si rivolgerebbe al suo vecchio pupillo per chiedergli consiglio, come era solito fare con John Cruyff ai tempi del suo primo mandato presidenziale. Impegnato nell’individuare il profilo più idoneo per raccogliere l’eredità del dimissionario Xavi, che lo scorso 27 gennaio ha annunciato la sua decisione, sembra ...