Coppia novantenne soccorsa all’alba dai Carabinieri | caduta e shock ipotermico

(Di sabato 2 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAlle prime luci dell’alba, idella Stazione di Montemarano sono intervenuti in località “Musanni” per soccorrere unain difficoltà. La donna in nottata era uscita da casa e a seguito di unanon era riuscita ad alzarsi. Il marito, nel tentativo di raggiungere l’abitazione della figlia per chiedere aiuto, è anch’egli caduto in un terreno fangoso, rimanendo bloccato. Dopo aver localizzato la, ihanno coordinato le operazioni di soccorso insieme al personale del “118”. Entrambi gli anziani, colti da unoa causa delle basse temperature della notte, sono stati trasportati all’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi. L'articolo proviene da ...