Coppa del Mondo Oro per Macchi

(Di sabato 2 marzo 2024) Filippocolpisce ancora. Grazie a lui il fioretto tricolore archivia in maniera più che positiva la terza ed ultima giornata di gara sulle pedane del Cairo (Egitto). Nella tappa nordafricana didel, infatti, dopo il doppio successo del sabato nelle competizioni individuali,e i suoi compagni di squadra hanno trovato la vittoria con certezza matematica della qualificazione ai Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. Tutto facile nei primi tre incontri per il quartetto formato da Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Filippoe Tommaso Marini (foto FIS), che non ha avuto problemi a sbarazzarsi dell’Austria (45-22), della Polonia (45-31) e degli Stati Uniti (45-31). La netta superiorità dei ragazzi del commissario tecnico Stefano Cerioni, poi, è proseguita anche in finale ...