(Di sabato 2 marzo 2024) Aperta ieri pomeriggio laper Raffaele, presidente di Legacoop Imola e vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, scomparso nei giorni scorsi all’età di 70 anni a causa di un malore.disono accorseSala delle stagioni, nel tratto cittadino della via Emilia, per dare l’ultimo saluto allo storico cooperatore imolese che l’altra sera è stato ricordato anche in Consiglio comunale con un minuto di silenzio. Ad aprire il picchetto d’onore Domenico Olivieri, che nel 2019 aveva ceduto ail timone di Legacoop Imola; Amilcare Renzi, numero uno di Confartigianato metropolitana; Ornella Bova, direttrice Cna Imola; Marco Gasparri, presidente della delegazione locale di Confindustria Emilia. Ma in tanti si ...

Cooperazione in lutto. Centinaia di persone alla camera ardente per l’addio a Mazzanti: Oggi sarà ancora aperta dalle 8 alle 10, poi il feretro andrà a Sassoleone. Il presidente di Legacoop Imola è stato ricordato anche in municipio,. con un minuto di silenzio del consiglio comunale. .ilrestodelcarlino

Navalny, l'ultimo saluto prima della chiusura della bara: Centinaia di persone in lutto rendono omaggio al defunto esponente dell'opposizione Alexei Navalny prima che la bara venga calata nel terreno per la sepoltura in un cimitero a sud di Mosca.notizie.tiscali

lutto a 4 ristoranti, aspirante chef scomparso prematuramente: cosa è successo: Tra questi, la confessione spontanea dell’imputato e la sua Cooperazione con le autorità investigative. Nell’ultima udienza, il pubblico ministero Rita Cariello ha sottolineato l’aggravante della ...bigodino