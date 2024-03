Conto deposito Mediobanca Premier | cosa devi sapere prima di aprirne uno

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di sabato 2 marzo 2024) ll– ex CheBanca! è un interessante prodotto di investimento. Vediamo perché averne uno. Se vuoi investire i tuoi risparmi in modo sicuro e senza rischi di perderne anche solo una piccola parte, dovresti considerare con attenzione l’ipotesi di aprire un. Infatti quest’ultimo, che si aggiunge a strumenti altrettanto validi come ad es. i titoli di Stato, i fondi comuni di investimento o le obbligazioni societarie di alta qualità – ossia obbligazioni emesse da società con rating di credito elevato – consiste in un prodotto con cui far maturare degli interessi certi e garantiti nel corso del tempo. E con la sicurezza di aver indietro il capitale originariamente investito nel. Tra le ...