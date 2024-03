Conte umilia Marsilio | “Un governatore in smart working”

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 2 marzo 2024) A Marcouscente dell’Abruzzo e candidato delle destre per il bis alla guida della Regione, il centrosinistra gli rimprovera di essere “un marziano”. Nell’ultima fase del suo mandato, l’uomo della Meloni si è affannato a recuperare il tempo perso, anche per conoscere il territorio. Per esempio ha dovuto girare 305 comuni. Pur avendo i suoi genitori di Tocco da Casauria, infatti, ilè romano. E da romano è arrivato in Abruzzo. Ha praticamente fatto un viaggio inverso a quello di Ennio Flaiano. Da qui l’epiteto affibbiatogli di “marziano”. Ieri il leader del M5S, Giuseppe, lo ha liquidato con una battuta che non avrebbe potuto essere più efficace. “La giunta uscente non si è distinta per attenzione ai problemi concreti delle persone. Non so perché, se è una questione di incapacità o ...