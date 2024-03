Consegna della cittadinanza a Francesco Bagnaia | auditorium pieno Pecco | Pesaro ora è la mia città

Roma, 20 febbraio 2024 – “Mi rivolgo a te, Vladimir Putin ”. In un video appello la madre di Aleksey Navalny , Lyudmila Navalnaya, chiede al presidente della ... (quotidiano)

Per i supremi giudici quello di Tripoli non è un porto sicuro. L’attivista in tackle: “Pronti a una grande class-action contro l’esecutivo” (ilgiornale)