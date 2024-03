Congresso socialisti europei a Roma | Schlein | “La Sardegna mostra che l’alternativa esiste” Scholz | “Mai truppe degli Stati Ue in Ucraina”

(Di sabato 2 marzo 2024) “Vediamo una finestra di cambiamento che inizia ad aprirsi nel Paese, vediamo che“. Nel discorso che chiude ildel Partito socialista europeo a, Ellycita la vittoria inper lanciare la volata dei progressisti verso le elezioni comunitarie: “Il cambiamento è possibile, lo abbiamo già dito e insieme lo dimostreremo a giugno. Sarà un campagna elettorale cruciale per il destino del nostro continente”, afferma la segretaria dem dal palco della “Nuvola”, il centro congressi dell’Eur progettato da Massimiliano Fuksas. L’elezione della pentastellata Alessandra Todde sull’isola, ricorda, è stata “ottenuta grazie all’unità di tutti i partiti della coalizione, perchè non abbiamo vinto da soli. ...

Alla riunione di Parigi di lunedì scorso “è stato riaffermato che i nostri Paesi nella Nato non diventeranno mai parte diretta di questo conflitto, non ... (ilfattoquotidiano)

Pse, Congresso a Roma: "Mai con estrema destra". Schmit candidato a presidenza commissione Ue: Il messaggio del Congresso Pse a Roma alla Nuvola ha come destinatari ... A Roma arrivano i leader e premier socialisti e consegnano al Pd e Elly Schlein, nell'Italia governata dalla destra di Giorgia ...adnkronos

Pse: Boccia, 'si può aprire nuova fase per Europa e Italia': Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Dagli interventi di oggi, a partire dalla segretaria del Pd Elly Schlein, passando per i numerosi premier socialisti come Pedro Sanchez, Antonio Costa, Olaf Scholz, Marcel ...lanuovasardegna

Scholz ribadisce: "Non manderemo le nostre truppe in Ucraina": "La guerra in Ucraina finirà il giorno in cui Putin deciderà di ritirare le truppe, ma questo succederà solo se capirà che non può avanzare sul campo di battaglia e non può imporre una pace ingiusta", ...libero