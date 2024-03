Congresso Pse a Roma per pochi intimi | “Bella Ciao” davanti alle poltrone vuote video

(Di sabato 2 marzo 2024) Non c’era esattamente il pubblico delle grandi occasioni alPse aalla Nuvola, che ha lanciato la campagna elettorale per le Europpe: la riprova arriva dimmagini e daidella convention.Pse persono arrivati i leader e premier socialisti consegnando al Pd e Elly Schlein, nell’Italia governata dalla destra di Giorgia Meloni, un ruolo particolare nella battaglia contro i sovranisti verso le europee di giugno. Paolo Gentiloni la mette così: “Dall’isola alla Nuvola è stata davvero unasettimana”, vantando gli anni di buon governo del centrosinistra con “un’Europa più vicina ai cittadini”. Peccato che i cittadini non siano vicini alla Nuvola. Ildel ...

Pse, Schlein: "Non siamo soli nella lotta contro l'estrema destra": Roma, 2 mar. (askanews) - "Quando abbiamo iniziato a lavorare per questo vi chiamavamo qui per portarci speranza. È fondamentale per la nostra comunità sapere che non siamo soli nella lotta contro l'e ...libero

Pse: Braga, 'Europa che vogliamo per costruire alternativa in Italia': Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Un’Europa per i molti e non per i pochi, che si batte per un salario dignitoso, per una sanità e un’istruzione universali, per la giustizia climatica, per i diritti e la pa ...lanuovasardegna

Schlein: Serve conferenza di pace in Medio Oriente, quanto avviene a Gaza non è accettabile: (Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2024 "Vogliamo un ruolo più importante dell'Unione Europea per dare avvio a una conferenza di pace in Medio Oriente. Quanto avviene a Gaza non è accettabile", le parole ...quotidiano