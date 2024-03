Confusione | cortei pro Palestina | Paragone smaschera il gioco sinistro

(Di sabato 2 marzo 2024) A una settimana di distanza dal corteo prodi Pisa, gli studenti di tutta Italia sono tornati in piazza "contro le bombe e le manganellate". A Pisa e a Firenze collettivi, sindacati, associazioni e diversi esponenti politici dei partiti di sinistra e di centrosinistra si sono dati appuntamento per una nuova iniziativa di protesta. Questo è stato l'argomento che ha acceso il dibattito a Stasera Italia, il programma pre-serale di politica e di attualità condotto da Sabrina Scampini. Se Simona Bonafè, parlamentare del Partito Democratico, ha puntato il dito contro la destra, gridando alla strumentalizzazione, Gianluigiha provato are ildella sinistra, che spesso cavalca i fatti di cronaca per sferrare colpi contro la maggioranza. Da Milano a Roma migliaia di cittadini sono ...

I negozianti del Corso tra vicinanza, solidarietà e qualche preoccupazione: A Pisa, attesa per il corteo studentesco dopo le cariche della polizia. Commercianti divisi tra tranquillità e preoccupazione per la manifestazione.lanazione

Magi (+Europa) critica il Ministro Piantedosi: “È in Confusione mentale, non abbiamo capito cosa ha detto in Parlamento”: Magi infatti ha percepito un po’ di Confusione negli atteggiamenti del Ministro. Magi critica Piantedosi: “È in Confusione mentale” Dal punto di vista di Magi non è corretto fare dei processi sommari ...tag24

Multe fino a 10mila euro per gli studenti che aggrediscono un prof, oltre al pagamento dei danni: Si è parlato, e scritto, che gli studenti pisani avessero intenzione di andare verso la Sinagoga della città, che però è dalla parte opposta rispetto a dove voleva andare il corteo. Questa la ...fanpage