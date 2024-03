“Come Aldo Moro…” La minaccia choc a due prof di un liceo milanese

Neymar nei guai seri : scopriamo come sta il brasiliano ex Psg, letteralmente irriconoscibile dopo il grave infortunio patito nel corso degli ultimi mesi. La ... (sportnews.eu)

Alcune assenze pesanti contro il Certaldo . Per il match in programma domenica al Lungobisenzio (fischio di inizio alle 14.30) il Prato dovrà fare a meno ... (sport.quotidiano)

In uno dei bagni maschili del liceo classico Tito Livio di Milano è stata trovata una frase di minaccia scritta contro due professori : "Finirete come Aldo ... (fanpage)

Aldo Borghesi vince anche la Cinque Mulini: Altro grandissimo traguardo per Aldo Borghesi: il corridore che corre per la Gtv Arese ha ottenuto la medaglia d’oro alla Cinque Mulini Special Edition, tenutasi lo scorso 25 febbraio a San Vittore Ol ...primamilanoovest

"Finirete Come Aldo Moro". Le frasi shock contro due professori nei bagni del liceo Tito Livio di Milano: la preside sporge denuncia: La scritta, accompagnata dai nomi dei due professori, è comparsa giovedì. La preside: "Tali avvenimenti non hanno cittadinanza nel nostro Liceo" ...milano.repubblica

Cosenza, parla Aita: "Spero che Florenzi decida il derby Come me nell'85": Domani mi farebbe piacere che questo onore se lo prendesse Aldo Florenzi, che pure è cresciuto nel Cosenza ed ha caratteristiche simili alle mie, per questo simpatizzo per lui. Credo che quest'anno la ...tuttob