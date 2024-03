Coltello in faccia | rapinano 21enne sul treno Bergamo-Milano | caccia ai tre aggressori

(Di sabato 2 marzo 2024) Calusco d’Adda, 2 marzo 2024 – Rapina questa mattina su un, all’altezza di Calusco d’Adda. La vittima è un giovane di 21 anni di Presezzo, che viaggiava sul convoglio partito dae diretto a: un ragazzo straniero, che faceva parte di un gruppo di tre, gli ha chiesto il cellulare per fare una telefonata urgente, ma quando la vittima si è rifiutata di consegnarlo è stato aggredito. Ha cercato di allontanarsi e scappare, intuendo cosa stesse per succedere, ma gli altri due lo hanno bloccato, mentre il terzo gli ha puntato unin. L’allarme è stato dato quando ilè arrivato alla stazione di Paderno D’Adda, ma nel frattempo i tre rapinatori sono scappati. I carabinieri hanno avviato le ricerche.

