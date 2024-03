Colpito dallo specchietto dell' ambulanza e sbalzato contro un’auto | come sta il ferito

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 2 marzo 2024) Milano, 2 marzo 2024 – La notte non ha portato né miglioramenti né peggioramenti. Restano critiche ma stabili le condizioni del sessantottenne italiano investito nel tardo pomeriggio di venerdì da un'in via Montale, in zona Lampugnano. L'uomo è ricoverato in coma al Niguarda: la prognosi è strettamente riservata. La ricostruzione Stando a una prima ricostruzione degli agentia polizia locale, che stanno indagando sull'incidente, l'uomo, che risulta residente a Milano, ha attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali poco primae 17.30 senza accorgersi che proprio in quel momento stava arrivando l', che però non era impegnata in un'attività di soccorso e quindi stava percorrendo via Montale in direzione Ippodromo a velocità normale. La tragica carambola Il sessantottenne è stato ...