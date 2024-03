Colpiti da proiettili Strage di Gaza | il tragico sospetto dell' Onu

(Di sabato 2 marzo 2024) Moltee persone rimaste ferite giovedì alla periferia diCity mentre erano in attesa di ottenere aiuti umanitari sono state colpite da, verosimilmente esplosi da militari israeliani: lo ha riferito Stephane Dujarric, un portavocee Nazioni Unite. Alla basea constatazione una visita di esperti'Onu all'ospedale di Al-Shifa, il principalea Striscia di, dove sono in cura circa 200e vittime. Giovedì almeno 112 persone sono rimaste uccise e altre 760 ferite nei pressi di un posto di blocco'esercito di Israele dopo l'arrivo nell'area di un convoglio di tir che trasportava cibo e aiuti umanitari. Più fonti hanno accusato i militari di Israele che avrebbero ...

