Coi soldi in Svizzera | coppia condannata

(Di sabato 2 marzo 2024) In auto, diretti verso la, il 28 gennaio di due anni fa, avevano 50mila euro. Un cifra che già superava quanto consentito di portare oltre confine senza dichiarazione, che è pari a 10mila euro a testa. Ma la verifica ulteriore svolta dalla pattuglia della Guardia di finanza di Ronago che li aveva fermati a Drezzo, per capire quale fosse la destinazione di tutto quel contante, aveva portato alla scoperta di un debito erariale con lo Stato italiano di oltre un milione e mezzo di euro, in carico a entrambi. David Scalco, 50 anni di Padova, e Laura Poloni, 49 anni, residente in provincia di Vicenza, sono finiti a processo con l’accusa di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Il Gup di Como Walter Lietti, ha condannato l’uomo, con rito abbreviato, a 4 mesi di reclusione, e la donna a 5 mesi, entrambi con pena sospesa. Il denaro era stato trovato ...