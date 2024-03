“Coalizione internazionale anti scafisti” Il piano di Meloni e Biden

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 2 marzo 2024) Il ritorno in Italia di Chico Forti, la sinergia sulle crisi internazionali – Ucraina e Medio Oriente in primis – ma anche il dossier migr. Il vertice di ieri tra Giorgiae Joeè stato produttivo con grande soddisfazione per il primo ministro italiano. “Sono venuta qui con una proposta per lanciare un’alleanza globale contro i trafficdi esseri umani”, le sue parole nel corso del vertice organizzato alla Casa Bianca. Poche chiacchiere e tanta concretezza, questa la linea dial governo e nelle relazioni internazionali. Il presidente del Consiglio ha acceso i riflettori sui principali dossier che saranno al centro delle discussioni del G7. Non poteva mancare un cenno all’impegno di Roma per l’Africa. “Il prossimo G7 metterà una attenzione speciale sull’Africa. Ne discutiamo da ...