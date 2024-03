Cloud PlayStation e Xbox a confronto | Digital Foundry decreta un vincitore netto

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di sabato 2 marzo 2024) IldiPlus perè superiore a quello diGaming diGame Pass in termini di qualità. Ilsi rivolge a due dei servizi più interessanti legati agli abbonamenti alle due piattaforme. Stando alle rilevazioni degli esperti, ilgaming di casa Sony ha una qualità dell’immagine molto superiore rispetto a quella della concorrenza. In alcuni casi si arriva alle prestazioni native su5, con risoluzioni fino al 4K. Dall’altra parte, xmostra una maggiore compressione delle immagini e una risoluzione che si ferma ai 1080p, anche perché la riproduzione dei giochi si basa sulle prestazioni diSeries S e non diSeries ...