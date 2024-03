Claudia Gerini è innamorata | chi è il nuovo fidanzato Riccardo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 2 marzo 2024), come lei stessa ha confermato in un’intervista al Corriere della Sera, di. Tanti gli amori che si sono susseguiti nella sua vita, talvolta legati alla carriera, e dopo un periodo in cui aveva deciso di concentrarsi su sé stessa il suo cuore ha ricominciato a battere perSangiuliano. Un nome già balzato agli onori delle cronache (rosa), in passato legato a una nota attrice e showgirl.Sangiuliano è un nome già noto a chi mastica gossip, ma è un uomo decisamente lontano dal mondo dello spettacolo. Dopo aver conseguito la laurea in Finanza Aziendale presso l’Università LUISS e un master in Value Investing presso la Columbia University, Sangiuliano ha lavorato in ambito economico e finanziario ad alti livelli. Dapprima ha svolto ...