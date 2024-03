Claudia e Alessio dopo Uomini e Donne | “Tra noi va tutto benissimo Desideriamo una famiglia insieme”

(Di sabato 2 marzo 2024) Ospiti di Verissimo, nella puntata del 2 marzo,hanno raccontato la loro storia d'amore, nata nel Parterre Over di: dal percorso nel programma, tra alti e bassi, al desiderio di unainsieme.

Nel corso della puntata di Uomini e Donne andata in onda su Canale 5 giovedì, i due protagonisti del trono over Alessio Pili Stella e Claudia Lenti hanno ... (isaechia)

Verissimo, Claudia e Alessio (ex Uomini e Donne): «Siamo molto innamorati. Dobbiamo tanto a Maria De Filippi»: Claudia Lenti e Alessio Pili Stella, ex protagonisti di Uomini e Donne, sono stati ospiti nel salotto di Silvia Toffanin alla quale hanno raccontato i propri sentimenti l'uno per l'altra. Nello studio ...msn

Claudia e Alessio, da Uomini e Donne a Verissimo: chi è la coppia che ha lasciato il programma di Maria De Filippi: Così Claudia e Alessio, protagonisti dell'ultima edizione del programma di Maria De Filippi, lo scorso primo febbraio hanno deciso di vivere la propria storia lontano dalle telecamere, dando il via ad ...ilmessaggero

Claudia Lenti: età, marito, figli, lavoro e dove vive la dama di “Uomini e Donne”: Maria De Filippi ha nuovamente fatto scoccare l’amore negli studi del suo celebre programma, Uomini e Donne, dove Claudia Lenti è stata una delle dame protagoniste che, alla fine, ha scelto di lasciar ...tag24