Claudia e Alessio di Uomini e donne | la storia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 2 marzo 2024)Lenti edPili Stella da circa un mese hanno intrapreso unad’amore a seguito della partecipazione ad, programma nel quale i due si sono conosciuti. La coppia sarà ospite nel corso della puntata di Verissimo, in onda oggi a partire dalle 16:30 su Canale 5, dove si racconteranno alla conduttrice Silvia Toffanin.Pili Stella è nato a Torino nel 1978 ed è un procuratore sportivo. Nel corso del programma, infatti, non ha rivelato molti dettagli sulla sua intimità. Non è sposato e non ha figli, e la sua ultima relazione risalirebbe all’estate 2022. Secondo alcune indiscrezioni circolate sul web, il 45enne ha una sorella e sarebbe molto legato alla sua nipotina.di...