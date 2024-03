Classifica Coppa del Mondo combinata nordica 2023-2024 | Riiber conquista la Sfera di Cristallo con quattro gare d’anticipo!

(Di sabato 2 marzo 2024)DELJarl Magnus NOR 1670 2 RETTENEGGER Stefan AUT 1221 3 GRAABAK Joergen NOR 1165 4 LAMPARTER Johannes AUT 1076 5 ILVES Kristjan EST 918 6 OFTEBRO Jens Luraas NOR 841 7 RYDZEK Johannes GER 818 8 FAISST Manuel GER 814 9 RETTENEGGER Thomas AUT 697 10 HIRVONEN Eero FIN 68723 COSTA Samuel ITA 33528 KOSTNER Aaron ITA 22036 BUZZI Raffaele ITA 11055 BORTOLAS Iacopo ITA 2259 MARIOTTI Domenico ITA 12

Classifica Coppa DEL Mondo SCI DI fondo 1 Amundsen Harald Oestberg NOR 2148 2 Klaebo Johannes Hoesflot NOR 1843 3 VALNES Erik NOR 1743 4 GOLBERG Paal NOR ... (oasport)

Primavera: la Roma a valanga a Bergamo, vince 5-1. Le parole di mister Guidi: Un successo fondamentale anche per la Classifica, la Roma sale al secondo posto a 43 punti ... anche in semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina, a Sassuolo. Ci sono state tante ...asroma

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2023-2024: Amundsen a +295 su Klaebo, Pellegrino 10°: Classifica Coppa DEL MONDO SCI DI FONDO 1 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR 2148 2 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 1843 3 VALNES Erik NOR 1743 4 GOLBERG Paal NOR 1649 5 MOCH Friedrich GER 1128 6 NYENGET Marti ...oasport

Coppa Italia femminile 2023/24: dove vedere in tv e in streaming Milan-Roma e Fiorentina-Juve: La serie A è ancora ferma, tutte le squadre si stanno preparando in vista della poule scudetto e della poule salvezza, quattro di queste intanto in questo fine settimane sono impegnate a confrontarsi ...tag24