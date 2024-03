Cisterna Perseguita la ex-fidanzata e la minaccia di morte | 23enne finisce in manette

(Di sabato 2 marzo 2024)– Nella mattinata di ieri, adi Latina (LT), i Carabinieri della locale Stazione, hanno proceduto all’arresto in flagranza differita di undidi Latina (LT) per “atti persecutori” nei confronti di una 46enne salernitana che presentava denuncia-querela presso il Comando Stazione Carabinieri di Amalfi (SA). La donna, dopo una breve L'articolo Temporeale Quotidiano.

Fondi, Perseguita i vicini di casa e l’allontanamento non basta più: finisce in carcere: Uomo di Fondi continua a Perseguitare i vicini di casa nonostante divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico. Finisce in carcere.ilcaffe.tv

Caso Cisterna Latina, quando vengono tolte le armi a un appartenente alle forze dell’ordine: Non sempre a fronte di un ammonimento del Questore, il porto d'armi viene automaticamente revocato a un appartenente alle forze dell'ordine. Nel caso di Cisterna Latina, non risulta esserci stato nean ...dire