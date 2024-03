Cisterna | 23enne arrestato per atti persecutori contro la ex

(Di sabato 2 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri dihannoun ragazzo di 23 anni del comune in provincia di Latina per il reato dinei confronti di una 46enne salernitana, la quale ha presentato denuncia-querela presso il Comando Stazione Carabinieri di Amalfi. La donna, dopo una breve relazione con il giovane, aveva deciso di interrompere il rapporto, ma il ragazzo non aveva accettato tale decisione e aveva iniziato a perseguitarla con continue telefonate e messaggi a tutte le ore del giorno e della notte, fino ad arrivare a minacciarla di morte inviandole delle foto di una pistola e, inoltre minacciando di morte anche i familiari della donna che, telefonicamente, avevano tentato di convincerlo a lasciarla tranquilla. Rintracciato presso la sua abitazione, ilha ...

