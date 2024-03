Cina | genitori e cuccioli di panda tornati dalla Spagna

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 2 marzo 2024) Chengdu, 02 mar – (Xinhua) – Tregiganti nati in, insieme ai loro, sono arrivati ieri nella citta’ cinese sud-occidentale di Chengdu, nella provincia del Sichuan, dopo un volo di circa 12 ore. I tre– Chulina, Jiu Jiu e You You – sono stati inviati alla Base di ricerca sulla riproduzione deigiganti di Chengdu con i loroBing Xing e Hua Zui Ba. Tutti e cinque isono in buone condizioni di salute e stanno seguendo le procedure di quarantena. Ihanno iniziato la loro residenza presso il Madrid Zoo Aquarium innel settembre 2007. Chulina, la sorella maggiore, e’ nata nell’agosto 2016 in, mentre i ...