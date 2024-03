Cina | “Article 20” resta in cima alla classifica del botteghino

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 2 marzo 2024) Pechino, 02 mar – (Xinhua) – Il dramma realistico domestico “Articolo 20” ha continuato a guidare lagiornaliera deldellacontinentale ieri, come mostrato dai dati della China Movie Data Information Network. Il film, incentrato sul 20esimo articolo riguardante la legittima difesa nel Diritto penale cinese, ha incassato 29,18 milioni di yuan (circa 4,11 milioni di dollari) in un giorno. La commedia-dramma domestica “Pegasus 2” si e’ta al secondo posto con un incasso giornaliero di 24,32 milioni di yuan. E’ stata seguita dal film d’azione e crimine “The Pig, the Snake and the Pigeon”, che ha generato 18,11 milioni di yuan di incassi dai biglietti nel suo giorno d’uscita. I ricavi deldi ieri sono ammontati a 100,04 milioni di yuan. (Xin) ...