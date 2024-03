Ciclismo | Strade Bianche oggi in tv | canale | orario e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 2 marzo 2024), sabato 2 marzo, tutti in pista con la2024. Nei 215 km dalla Fortezza Medicea di Siena a Piazza del Campo, sempre a Siena, sarà grande battaglia per la vittoria tra Pidcock (vincitore 2023), Pogacar (vincitore 2022) e i vari, Yates, Hirschi, Alaphilippe, Gregoire, Bardett e Kuss. Italia rappresentata da Alberto Bettiol, prima punta della formazione azzurra. La corsa sarà visibile intv su Rai Sport Hd, dalle 12.45 alle 14.00, Rai Due e Eurosport 2, dalle 14.00. Per quanto riguarda lo, dalle 14.00 si potrà seguire la gara su RaiPlay, Discovery Plus, Sky Go e Dazn. Partenza ore 11.10 edi arrivo tra le 16.30 e le 17.00. LATESTUALE DELLA CORSA IL PERCORSO DELLA GARA START LIST E FAVORITI SportFace.