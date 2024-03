Ciclismo | per le Strade Bianche una giornata indimenticabile L’assolo di Pogacar | il tifo da stadio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Siena, 2 marzo 2024 – Unasulle creti senesi e sulletra la pioggia, che non ha fermato l’entusiasmo degli sportivi, e il sole che a tratti ha illuminato gli splendidi attori delle due gare. E la prima stella è stata la campionessa del mondo Lotte Kopecky, grande favorita della prova femminile che non si è smentita nonostante la straordinaria e caparbia opposizione di una magnifica Elisa Longo Borghini. La campionessa italiana ha mollato soltanto poche decine di metri nell’ultimo chilometro ottenendo il secondo posto alle spalle della fuoriclasse belga del Team SD Worx - Protimee che ha tagliato il traguardo di Piazza del Campo con 4” sulla piemontese, seguita a sua volta da Demi Vollering e Katarzyna Niewiadoma. Per la Kopecky seconda vittoria in Piazza del Campo dopo ...