Ciclismo | Parigi-Nizza 2024 | programma | orari e diretta tv

(Di sabato 2 marzo 2024) Domenica 3 marzo parte la. Saranno otto giorni intensi di corsa, fino all’ultima tappa del 10 marzo con l’arrivo in Costa Azzurra. Prima tappa dunque il 3 marzo, con partenza e arrivo a Les Mureaux (157.7 km). Secondo giorno e seconda tappa, con la Thoiry-Montargis (179 km). Terza tappa che prevede la cronometro con partenza e arrivo a Auxerre (26.9 km). Metà corsa che vedrà i 183km da Chalon-su-Saone a Mount Brouilly il 6 marzo. Quinta tappa da Saint-Sauveur-de-Montagut a Sisterona (193.5 km). La sesta tappa sarà la più lunga, con i quasi 200 km (198.2) da Sisteron a La Colle-sur-Loup. Penultima tappa che vedrà la-Auron (173km). Tappa finale con partenza e arrivo a(109.3 km). La corsa sarà trasmessa intv e in chiaro su Rai Sport, Rai due e su ...

Ciclismo, Bennati sprona gli italiani: “Spero mi mettano in difficoltà per le Olimpiadi. Chi esce dal Tour…”: La stagione delle corse italiane è iniziata mercoledì con il Trofeo Laigueglia e prosegue oggi con il grande appuntamento della Strade Bianche. Una corsa che non viene vinta da un italiano da ben 11 a ...oasport

Pantani, quel Tour de France del 2003 – 1/a puntata: Il racconto di qualcosa che non è mai accaduto ma sarebbe stato bello se fosse accaduto: il Tour de France 2003 di Marco Pantani.mondosportivo

Ciclismo: dopo le Strade Bianche i big del pedale arrivano in Versilia: Lido di Camaiore, 2 marzo 2024 – Dopo il primo atto del grande Ciclismo in Toscana con le Strade Bianche a Siena, i big del pedale si spostano in Versilia, dove lunedì 4 marzo come avviene da 10 anni ...lanazione