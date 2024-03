Ciclismo Il presidente Cartechini presenta la giovane formazione del Club Corridonia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Domani si inaugura il 2024 agonistico femminile su strada. Doppio appuntamento: under 23 al via nel Trofeo Oro in Euro di Montignoso (Massa e Carrara), juniores sull’impegnativo asfalto lombardo del Trofeo Tecnomeccanica di Volta Mantovana. All’hotel Grassetti è statata da Mariodel, lae il sodalizio alla vigilia dell’atteso debutto annuale. Le amazzoni in maglia rossazzurra provengono da varie regioni e sono tecnicamente guidate da Orlando Vecchioni, affiancato da Paolo Caldieri, Krizia Corradetti, Francesco Foresi. Under 23: Alice Verri, Maria Grazia Amati, Eleonora Veroni, Beatrice Cesca, Elisa Lugli. Juniores: la maceratese Giulia Cerquetella, Giulia Calderini, Chiara Caporaso, Vanessa Moser, Viola Torresani, Dalila ...